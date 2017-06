Mercolleida tanca els comptes del 2016 amb un benefici de 68.900 euros

L’edifici de la llotja lleidatana ampliarà l’espai dedicat a oficines en 514 metres quadrats

© La reunió d'accionistes de Mercolleida. Mercolleida

La junta general ordinària d’accionistes de Mercolleida s’ha reunit aquest dijous per analitzar i aprovar els comptes anuals i l’informe de gestió de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2016. En aquest sentit, s’ha presentat un resultat positiu de 68.911 euros, que suposen un increment de més de 22.000 euros respecte l’any anterior, fruit de la reducció de la despesa de l’entitat.



Els ingressos de la Llotja Agropecuària Mercolleida S.A. provenen bàsicament de l’arrendament de les oficines de l’edifici i de les quotes que paguen els usuaris per rebre la informació sobre els mercats agrícoles i ramaders que genera l’entitat. Així, els ingressos pel lloguer d’oficines han estat de 288.986 euros, mentre que la quantitat rebuda per les quotes dels usuaris de Mercolleida, que enguany continua mantenint-se estable als 642 abonats, ha estat de 420.806 euros.



En total, sumen 709.792 euros, una xifra similar a la d’anys anteriors.



Pel que fa a les despeses totals, aquestes han estat de 640.880 euros.



Durant la trobada, el conseller delegat de Mercolleida, Francesc Ollé, ha presentat el projecte de les obres de reforma i ampliació de l’edifici, el qual preveu ampliar l’espai dedicat a oficines en 514 metres quadrats.



Ollé també ha fet referència a la transformació digital de Mercolleida, la qual ja s’està desenvolupant i es preveu que es posi en pràctica durant el tercer trimestre del 2017.



Entre altres accions, contempla la renovació de la imatge, la creació d’una nova pàgina web i la modernització dels canals de comunicació actuals, així com també el redisseny de l’actual butlletí agropecuari que edita l’ens.



Per la seva banda, el director dels serveis territorials del DARP a Lleida, Ferran De Noguera, ha destacat la recent posada en marxa de l’Observatori de Preus de la fruita dolça i el seu interès per tal que el DARP i Mercolleida col·laborin en aquest aspecte.



La reunió ha estat presidida per l’alcalde i president de Mercolleida, Àngel Ros i, de forma excepcional degut a les obres de l’edifici, ha tingut lloc al Palau de Congressos la Llotja de Lleida.