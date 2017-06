Camions de fruita, atrapats a Edullesa per tedioses inspeccions

Sis dels 14 que havien de transitar dijous per la duana de Lleida i el sector exigeix solucions || Alerta que en plena campanya en passaran entre 50 i 60 al dia

L’inici de la campanya d’exportació de fruita de Lleida a través d’Edullesa ha començat amb col·lapse. Dijous van acudir al punt duaner de Lleida un total de catorze camions i sis d’aquests es van quedar sense poder sortir. La culpa: tedioses inspeccions de qualitat per part de Soivre molt per sobre del que acostuma a ser habitual. Així ho va explicar ahir el director de la patronal de la fruita catalana Afrucat, Manel Simon, que va reclamar a l’Administració central una solució urgent perquè el sector no pot perdre ni una exportació.Quan els camions arriben a l’estació duanera s’han d’enfrontar