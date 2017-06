Els temporers allotjats a l’alberg són més del triple que l’any passat

La Paeria insta els pagesos que els contracten a facilitar-los un lloc d’estada

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Els temporers allotjats a l’alberg Jericó del 15 al 21 de juny s’han més que triplicat en comparació als acollits en el mateix període de l’any passat (han passat de les 127 pernoctacions el 2016 a les 469 de l’última setmana) però, per contra, la sol·licitud dels serveis diürns oferts a aquest col·lectiu, com els menjars o el servei de dutxa, s’ha reduït substancialment. Aquest últim ha passat dels 204 temporers que el van utilitzar el 2016 als 15 d’aquest any. El tinent d’alcalde de Serveis Socials, Xavier Rodamilans, va atribuir les xifres al fet que “el 99% dels temporers