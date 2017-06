Ultimàtum d’Hisenda a Edullesa en plena campanya d’exportació

Dóna cinc mesos a la duana de Lleida per adequar-se a la normativa || L’empresa segueix tràmits per invertir i les exportadores carreguen contra la lenta inspecció

La duana de Lleida es troba a la vora de les setmanes de màxima activitat, per la campanya de la fruita, en una situació especialment delicada. D’una banda, i com va publicar SEGRE dissabte, els exportadors i la mateixa duana es queixen d’inspeccions “desmesurades” que poden provocar el col·lapse, després que dijous es quedessin sense poder passar els controls sis camions que van anar a Edullesa. De l’altra, l’Agència Tributària dóna cinc mesos perquè adeqüi les instal·lacions als requisits de la normativa vigent i pugui funcionar com a magatzem de dipòsit temporal per importar i exportar mercaderies.

L’ultimàtum va quedar palès després de la reunió feta ahir a la subdelegació del Govern amb representants dels ministeris implicats, de la mateixa duana i de les empreses exportadors fructícoles representades per Afrucat. Després de la trobada, la subdelegada, Inma Manso, va dir que “les instal·lacions d’Edullesa han d’adequar-se, si el que es pretén és que l’activitat continuï”. Haurien d’ampliar els molls disponibles, dotar les instal·lacions de sistemes de fred industrial que permetrien no trencar la cadena de fred en les inspeccions, d’aigua potable i sistemes de control d’accessos.

La junta d’accionistes d’Edullesa va ratificar hores després el pla estratègic de la duana, que inclou una inversió d’entre 420.000 i 430.000 euros per posar en marxa les millores. Però Edullesa adverteix que no poden emprendre’s abans del setembre per no entorpir la campanya d’exportació. Compta amb el suport dels accionistes majoritaris (Paeria i Diputació), però s’ha d’estipular com es concretarà aquesta inversió, segons el president, Joan Serentill.

Tant des de la duana com des d’Afrucat insisteixen que Edullesa es troba en millors circumstàncies que fa un any, per la qual cosa creuen que no hi hauria d’haver cap problema per continuar treballant de la mateixa manera aquesta campanya. Per als trànsits que requereixen la descàrrega d’un camió, utilitzen les instal·lacions veïnes de Transports Tarragona, i ara analitzen si poden incrementar la seua càrrega de treball.

Des dels exportadors, que estan tancant planificacions d’exportació a països com el Brasil, qualifiquen d’indignant la resposta, en especial de Comerç, davant del risc que la “desmesurada” inspecció col·lapsi la duana quan d’aquí a pocs dies passin fins a seixanta camions cada jornada per la duana i reclamen solucions.