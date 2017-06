Pedra, pluja i vent travessen el pla de Lleida amb danys per valorar

Des del nord del Segrià, el Pla, la Noguera i fins a l’Urgell || Alcarràs i Almenar, poblacions on s’apunten les conseqüències més importants per a la fruita

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Una tempesta de pedra, pluja i vent va travessar ahir bona part del pla de Lleida, des del nord del Segrià fins a l’Urgell, passant per poblacions del Pla d’Urgell i la Noguera. Segons va explicar l’Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, ahir tenia constància que havia passat per punts com el nord de l’Horta de Lleida, Alcarràs, Gimenells, Sucs, Almacelles, Almenar, Ivars de Noguera, Benavent de Segrià, Alpicat, Linyola, la Sentiu de Sió o Alfarràs, als quals alguns agricultors van sumar altres poblacions, com ara Agramunt. A primera hora de la tarda, es van encendre totes les alarmes,