La tempesta de pedra de dimarts provoca danys en prop de 2.700 hectàrees de fruita

L’afectació és molt variable a les comarques del Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell i l’Urgell, segons Agricultura || Peres, nectarines i préssecs són les produccions que acumulen més pèrdues

La tempesta de granís de dimarts va provocar danys en unes 2.695 hectàrees, de les quals 1.606 eren de fruita de pinyol i les 1.089 restants, de llavor, a les comarques del Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell i l’Urgell, segons les primeres estimacions del departament d’Agricultura, amb unes afectacions molt variables, en què destaquen danys en peres, nectarines i préssecs.

La tempesta de dimarts anava acompanyada de calamarsa i va afectar alguns municipis del nord de la comarca del Segrià, i va caure de forma més intensa sobre els municipis d’Almenar, Alfarràs, Gimenells i Pla de la Font i Almacelles, i amb menys intensitat i pedra barrejada amb abundant aigua a Lleida, Sucs, Alcarràs, Raïmat, Benavent de Segrià, Alpicat, Rosselló, Torrefarrera, Corbins, Alcoletge, Vilanova de Segrià i Vilanova de la Barca.

A la comarca de la Noguera, van resultar afectats de manera més important el municipi d’Ivars de Noguera i, amb poca intensitat, les poblacions de la Sentiu de Sió, Bellcaire d’Urgell, Albesa i Algerri.

A les comarques de l’Urgell i el Pla d’Urgell, els danys no van ser tan significatius, ja que el granís anava acompanyat de molta aigua i la mida de la pedra era molt petita.

A les zones menys afectades es preveuen danys d’entre el 10 i el 15 per cent de la producció, amb calamarsa de 0,5 cm de diàmetre, mentre que a les zones on hi va haver una afectació més gran, els municipis d’Almenar, Alfarràs i Ivars de Noguera, els danys han estat d’entre el 40 i el 60 per cent, amb granís de fins a 2 centímetres de diàmetre.

En aquest darrer municipi, es van veure afectades 100 hectàrees de fruita de pinyol, amb danys d’entre el 40 i el 60 per cent, i 25 hectàrees de fruita de llavor, amb danys també d’entre el 40 i el 60 per cent. A més, van resultar també afectades unes 15 hectàrees de cereal d’hivern, amb uns danys propers al 15 per cent.

Així mateix, la conselleria d’Agricultura va destacar que els forts vents que acompanyaven la tempesta van sumar danys, sobretot, en finques amb perera.

Un tornado a Bovera, l’episodi més greu causat pel vent

La jornada d’ahir va estar marcada pel vent, en especial en àmplies zones del pla de Lleida, i fins i tot es va arribar a registrar un petit tornado a Bovera. L’alcalde de la localitat, Òscar Acero, va destacar que les importants ratxes de vent es van convertir en un tornado que va trencar de soca-rel un arbre de grans dimensions que va caure sobre un tractor, encara que sense arribar a provocar danys personals. A la ciutat de Lleida, els Bombers i la Guàrdia Urbana van retirar ahir a la tarda les branques d’un arbre a l’avinguda Onze de Setembre que es van partir a causa de les fortes ratxes de vent. La Urbana també va informar de diversos incidents, especialment danys al mobiliari urbà. El vent també va provocar la caiguda de peres conference en algunes finques i en punts entre la Noguera i l’Urgell va arribar a granissar, tot i que la pedra era de mida reduïda, com llenties molt petites, segons va informar JARC.