La Llotja de Lleida reuneix a més de 350 professionals del sector agrari a les jornades Agrobank

Un sector estratègic per a l‘economia

Més de 350 persones vinculades al sector agroramader s'han reunit aquest dimecres a les Jornades Agràries ‘Horitzó 2020’, una trobada entre professionals i experts del món agrari que ha tingut lloc a Lleida amb l'objectiu d'analitzar la situació actual i les perspectives de futur d'aquest sector estratègic en l'economia de Catalunya. La jornada, celebrada a la Llotja, ha estat inaugurada pel director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz; el secretari general d’Agricultura i Alimentació del Ministeri, Carlos Cabanas, i l'alcalde de Lleida, Àngel Ros. A més, ha comptat amb la presència i intervenció del director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana i del secretari general d’Agricultura i Ramaderia del departament d’Agricultura de la Generalitat, David Mascort.Entre els temes tractats durant la jornada, els professionals participants s'han mostrat molt interessats en els detalls sobre les perspectives en el sector porcí que ha desgranat en la seva intervenció el catedràtic emèrit de la Universitat Politècnica de Madrid, Carlos Buxadé.També ha destacat la participació del director de PigChamp, Carlos Piñeiro, que ha pronunciat la conferència “Transformació digital i l’internet de les coses porcines”.Posteriorment, s’ha organitzat una taula rodona que ha comptat amb la participació de representants de Grupo Vall Companys, Grupo Jorge i Noel Alimentaria, en la que s’han analitzat els projectes empresarials liderats per les seves respectives companyies i que ha estat moderada per Francesc Ollé, gerent de Mercolleida.A més, durant la jornada el secretari general d’Agricultura i Alimentació del Ministeri d'Agricultura i Pesca del MAPAMA, Carlos Cabanas, ha lliurat el premi a la guanyadora de la primera edició del Premi de la Càtedra AgroBank de la Universitat de Lleida a la millor tesi en l'àmbit agroalimentari. Es tracta de Miriam Ayuso, doctora per la Universitat Complutense de Madrid i actualment a la Universitat d'Anvers, per la seva tesis: “Efecte de la introducció de genètica Duroc i de la restricció de vitamina A a la dieta sobre paràmetres productius, expressió gènica i qualitat de la carn en el porc ibèric”. El seu treball va ser l'escollit entre 68 tesis procedents de 13 comunitats autònomes.El sector porcí és estratègic per a l’economia d’Espanya. Segons dades d’Eurostat, la cabanya espanyola el 2015 va ser de 28,4 milions de porcs, el que la situa la primera en el rànquing europeu per davant d’Alemanya.A Catalunya hi ha més de 6.000 explotacions i 8,7 milions de caps de bestiar porcí, el que representa el 27% del total d’Espanya. Les explotacions catalanes produeixen anualment més de 1,6 milions de tones de carn i elaborats de porcí, el 42% del total espanyol. Catalunya representa el 57% de la facturació exterior del sector porcí espanyol, superant els 4.500 milions d’euros el 2016.A les comarques de Lleida hi ha més de 2.800 explotacions ramaderes de porcí i 4,8 milions de caps de bestiar. Així, Ponent representa el 55% de les tones de carn de porc que es produeixen a Catalunya.