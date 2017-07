Lleida ha ‘perdut’ una de cada tres hectàrees plantades amb pomeres i pereres en 11 anys

La fruita de llavor tot just representa avui 15.800 hectàrees davant de les gairebé 23.800 del 2005 || L’especialització en la fruita de pinyol ha enfonsat el potencial productiu de llavor a la província

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La fructicultura de Lleida ha viscut un gir en poc més d’una dècada a la província, com demostra el fet que s’ha perdut una de cada tres hectàrees destinades a la producció de fruita de llavor. L’any 2005, les comarques de Ponent tenien 23.775 hectàrees plantades amb pomeres i pereres, mentre que l’any passat aquesta superfície s’havia reduït a tot just 15.791, segons les últimes dades oficials fetes públiques per la conselleria d’Agricultura.En el cas de les pomeres, la superfície productiva ha passat de 9.789 a 6.364 hectàrees. És a dir, la reducció és de 3.425 hectàrees, la qual cosa