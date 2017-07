Davant del consolat espanyol a la localitat francesa

© Imatge d'arxiu d'agricultors francesos descarregant els seus camions com a protesta per l'arribada de fruites i verdures espanyoles a preus més barats en Le Boulu, a prop de Perpinyà.

Diverses desenes d’agricultors francesos van abocar diverses tones de fruita davant del consolat espanyol de Perpinyà (sud), dins de les protestes que han dut a terme en les últimes setmanes per la mercaderia que ve d’Espanya, que segons el seu parer enfonsa els preus.

La protesta va començar abans de les 7.00 locals (5.00 GMT) amb l’arribada d’un remolc amb préssecs, que va descarregar el seu contingut davant de la porta de la legació diplomàtica, va indicar al seu lloc internet el diari "L’Indépendant", que va il·lustrar la seua informació amb diverses fotografies.

Sobre el munt de préssecs, els agricultors (entre qui hi havia productors de fruita d’os, però també viticultors) van col·locar simbòlicament una bandera francesa. Yves Aris, president del gran sindicat agrícola francès (FNSEA) en el departament, va dir que la raó de ser d’aquest gest era "denunciar la competència deslleial de la fruita vinguda d’Espanya", en declaracions reproduïdes pel diari.

Es va queixar que aquesta mateixa fruita a Espanya es ven a "un preu, diguem, raonable", però que la que s’envia a França es comercialitza a un preu que enfonsa el mercat i "això no ho podem acceptar". En la mateixa línia, es va queixar que el mercat francès serveix com a sortida per als excedents espanyols. Per això va reclamar que hi hagi "discussions d’Estat a Estat per salvar les nostres empreses. És el que venim a dir, tranquil·lament però fermament."

Es tracta de la quarta acció d’aquest tipus des del començament de l’estiu en el departament del Pirineu Orientals. En les últimes setmanes n’hi va haver altres de similars davant de supermercats i de la seu de "L’Indépendant" a Perpinyà.