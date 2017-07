Talent lleidatà transatlàntic

Ángela Cánovas, una enginyera agrària de la UdL especialitzada en genètica, aconsegueix el premi internacional Young Scientist Award || Atorgat per la Societat Canadenca de Ciència Animal

Ángela Cánovas, una jove lleidatana de 35 anys llicenciada en Enginyeria Agrària per la UdL, va ser nomenada científica revelació dilluns passat al rebre el Young Scientist Award, un prestigiós premi internacional atorgat per la Societat Canadenca de Ciència Animal (CSAS, Canadian Society of Animal Science) per la seua investigació en genètica animal. Cánovas treballa des del 2015 com a professora i investigadora a la Universitat de Guelph (Canadà) i la seua especialitat és la genètica i la genòmica. Segons va explicar a aquest diari, ella i el seu equip combinen les últimes metodologies bioinformàtiques amb l’estadística per identificar gens