Arranca la campanya de llimonera amb calibre i qualitat excepcionals

Aquesta varietat representa prop del 13% de la superfície destinada a pereres || És la tercera de més volum de producció després de la conference i la blanquilla

La campanya de recollida de pera llimonera està donant els seus primers compassos aquest estiu amb una producció marcada per la qualitat i per elevats calibres. Aquesta pera és la tercera per volum de producció a la província de Lleida darrere de la conference i de la blanquilla. Segons les últimes dades, ocupa prop d’un 13 per cent de la superfície de pereres. Tenint en compte que a Lleida n’hi ha 9.427 hectàrees, estaríem parlant de més de 1.200 hectàrees.

El president d’Asaja Lleida, Pere Roqué, va apuntar que els calibres assolits per les peres aquest any poden qualificar-se d’espectaculars amb peces que poden assolir els 400 grams o fins i tot superar-los.



La producció d’aquest any està marcada per l’elevat nivell de sucres en la llimonera

Però si la mida és molt elevada, també ho són les característiques gustatives, en especial en quantitats de sucres, que han estat afavorides per les altes temperatures registrades aquest estiu, idònies per a aquest cultiu, segons va explicar.

Amb aquests paràmetres, els agricultors consideren que aquesta hauria de ser una campanya amb bons preus. Al tractar-se d’inici de campanya encara no hi ha referències oficials de cotitzacions en llotja ni en l’Observatori de Preus de la Generalitat.

De moment, tant la pera ercolini com la llimonera han tingut una demanda uniforme per part del consumidor.

La pera llimonera és una varietat que tradicionalment ha tingut en l’exportació el seu gran mercat, però cada vegada guanya un espai més gran en el consum interior.

De moment no hi ha previsions oficials de producció i l’any passat aquesta varietat va aportar 23.750 tones a l’aforament fructícola de la província. És una de les varietats que conformen la Denominació d’Origen Pera de Lleida, juntament amb la conference i la blanquilla