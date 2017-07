Una finca del Segrià del grup Codorníu s’integra a la nova categoria de "caves de paratge qualificat"

Aquesta nova classificació ha estat aprovada pel ministeri i la integren 12 vins

© Imatge de la Finca de Chardonnay on es produeix Finca La Pleta.

Dotze caves integren la nova categoria de “Cava de Paratge Qualificat”, proposta pel Consell Regulador del Cava fa ara un any i que inclou aquells caves elaborats amb raïm procedent d’un paratge determinat com a excepcional per les seues condicions climatològiques o geològic.

Entre ells figura el cava "Finca La Pleta", del Grup Codorníu, produït a partir de les vinyes d’una petita parcel·la de Chardonnay a 286 metres d’altitud, orientada al sud-oest, en un dels millors terrenys de la zona de Segrià. La vinya està plantada sobre terres francs, argilencs, poc profunds, amb molt poca matèria orgànica.

Sobre això, el president del Consell Regulador del Cava, Pedro Bonet, va detallar en la presentació d’aquesta categorñia els requisits que han de complir aquests caves, entre ells una edat mínima de la vinya de 10 anys, un rendiment màxim de 8.000 quilos per hectàrea i una verema manual. Altres requisits indispensables són el vinificat en la propietat, un rendiment d’extracció màxima per hectàrea de 48 hectolitres, una qualificació del vi base, una criança mínima de fermentació en botella de 36 mesos i traçabilitat integral des de la vinya fins la seua comercialització, entre altres aspectes.

Per la seua part, el responsable del Grup Codorníu, Xavier Pagés, va assegurar que “amb aquests tres caves de paratge qualificat (al costat de Finca La Pleta están Finca La Fideuera i Finca El Tros Nou) posem de relleu els gairebé 500 anys de saber enològic de la casa Codorníu, aquest reconeixement suposa un abans i un després en la història del cava, ens ajuda a trencar el fals mite que només fan artesania i qualitat els cellers petits, i que aquelles de dimensions majors som totes iguals”.