Impuls al cultiu ecològic de poma de muntanya

El Sobirà busca pagesos per participar en el projecte Biolord

El consell comarcal del Sobirà i els responsables del projecte Biolord, que impulsa el cultiu de poma ecològica en les zones de muntanya per fer viable el treball de la terra en aquests espais, han organitzat per al dia 20 de juliol una jornada per fer pública la iniciativa a la comarca i implantar nous cultius de poma de muntanya. El projecte compta amb dotze socis a Catalunya i al Sobirà n’hi ha un a Escalarre i un altre a Escós.

Per atansar el projecte als agricultors del Pallars, s’ha organitzat aquesta trobada a Sort i visitaran la plantació de pomes d’Escós, on els pagesos d’aquestes terres podran explicar els seus mètodes de treball i el funcionament de Biolord, que va nàixer fa cinc anys i que es basa en la sostenibilitat, el producte de qualitat i l’agricultura ecològica de proximitat. Per aquesta raó treballen amb distribuïdors i productors locals per tal d’incentivar l’economia del territori.

En aquest acte intervindran productors, membres d’entitats que participen en el projecte així com tècnics del consell comarcal del Sobirà.