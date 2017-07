La CE aprova l’avanç dels ajuts de la PAC a Espanya per la sequera

Una bestreta corresponent al 70% de les subvencions a partir del 16 d’octubre

La consellera d’Agricultura i Ramaderia de Castella i Lleó, Miracles Marcos, va confirmar que la Comissió Europea (CE) ha donat llum verda a l’avançament dels ajuts de la Política Agraria Común (PAC) a Espanya per compensar els problemes causats per la sequera.

"Avui s’ha ratificat aquesta possibilitat d’anticipar el 70 % dels ajuts de la PAC a agricultors i ramaders a partir del 16 d’octubre, en lloc del 50 % que estava previst", va declarar Marcos (PP) després de participar en el consell de ministres d’Agricultura de la Unió Europea (UE) en representació de les comunitats autònomes.

Marcos va precisar que, en el cas de Castella i Lleó, la decisió d’avui es traduirà en l’avanç del voltant a 700 milions d’euros.

Espanya, Bèlgica i Portugal havien sol·licitat l’avançament i a aquesta proposta s’han unit Itàlia, Luxemburg i Malta, va indicar la consellera.

A més, a petició de la ministra espanyola d’Agricultura, Isabel García Tejerina, Brussel·les va aprovar la possibilitat d’utilitzar el guaret com pastures amb l’objectiu de minimitzar les conseqüències de la sequera en l’alimentació del bestiar.

Aquesta mesura no afectarà al pagament verd, el conjunt d’ajuts per promoure una agricultura sostenible, va indicar Marcos.

La Junta de Castella i Lleó també va confirmar que al setembre presentarà a Estònia, davant del Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural, el seu propi sistema de seguiment de les pastures com a metodologia per simplificar la PAC, tant per a la presentació de les sol·licituds per part dels agricultors com per a l’administració pública a l’hora de realitzar les inspeccions.

"Deriva d’un seguiment d’imatges via satèl·lit que permeten la identificació dels cultius sense necessitat de fer aquests controls de camp", va explicar la consellera sobre aquest projecte que està desenvolupant la Conselleria d’Agricultura i espera sigui implementat a partir de 2018 "si el desenvolupament tecnològic evoluciona com tenim pensat en aquest moment".

La iniciativa permetrà actualitzar la fotografia del satèl·lit cada setmana, així com comprovar els cultius de cada parcel·la, i aquesta informació es podrà "creuar" amb la de la sol·licitud de l’agricultor.

Marcos va manifestar la seua esperança que els altres Estats membres també apliquin aquest sistema i introdueixin les adaptacions que considerin necessàries.

La consellera també va expressar la seua satisfacció amb l’acord comercial entre el Japó i la Unió Europea, que elimina els aranzels vinculats al porcí en fresc i en productes elaborats, la qual cosa va qualificar de "molt important per al sector" en la comunitat autònoma.

Així mateix, el tractat redueix l’aranzel del boví amb el país asiàtic, que es trobava per sobre del 30 % i ara se situa en el 9 %.

"Són els dos sectors ramaders més potents de la nostra comunitat autònoma, en els quals a més tenim un pes específic respecte a la resta de comunitats autònomes a nivell nacional i també un pes important a nivell europeu", va comentar.

Igualment, Marcos va aplaudir el treball de la Comissió per obrir mercats en països com Emiratos Árabes Unidos, Indonèsia i Nova Zelanda.