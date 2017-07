Unió de divuit cooperatives per vendre oli i ametlla

Fusió de les de segon grau Fruits Secs de les Garrigues i Oli-Art || Aposten per la recerca de mercats exteriors

Les cooperatives de segon grau Fruits Secs de les Garrigues i Oli-Art han acordat fusionar-se, la qual cosa a la pràctica implica la unió de forces de divuit cooperatives i entitats per a la comercialització de fruita seca i oli. Algunes cooperatives, com la de Maials o Cervià de les Garrigues, ja formaven part de les dos entitats ara fusionades, mentre que altres només eren sòcies d’una d’aquestes.

El president de Fruits Secs, Joan Segura, va explicar que la cooperativa absorbent ja envasava i comercialitzava les ametlles, mentre que Oli-Art centrava l’activitat en la venda d’oli d’oliva verge extra en el sector de l’hostaleria i la restauració.

Aquesta segona cooperativa de segon grau es va crear des de la denominació d’origen oleícola Garrigues per a l’envasament. Ara, s’aposta perquè amb la fusió no únicament se centri en l’hostaleria, sinó que busqui mercats exteriors per a l’oli d’oliva. No descarten també la comercialització en el futur al mercat interior. Actualment, de fet, les ametlles es comercialitzen a les cooperatives.

Aquesta fusió, va explicar Segura, ha estat un procés fàcil a l’existir cooperatives que eren sòcies de les dos entitats de segon grau i que, a més, no hi ha increment de capital. Només hi haurà un balanç i es preveu una contractació per poder incrementar les vendes de fruita seca i oli.