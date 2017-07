Cada lleidatà gasta a l’any més de 1.600 € de mitjana en alimentació

La inversió global en la cistella de la compra assoleix els 713 milions a la província || El capital destinat a fruita es manté, però retrocedeix el de carns i llet

La millora de la situació econòmica s’ha traduït en un increment dels diners dedicats pels lleidatans al consum alimentari. En concret, el 2016 es van assolir els 1.613 euros per lleidatà, la qual cosa representa un repunt del 2,2% respecte a l’any anterior. El creixement, de totes maneres, és el més baix de tot Catalunya, on la mitjana va ser de 1.909 euros (+3,9%). Per províncies, la despesa més gran (excloent-ne el tabac) se situa a Barcelona (1.958 euros) i l’increment més destacat s’ubica a Girona (4,9%). Així ho recull l’Observatori Bonpreu i Esclat del Consum Alimentari a Catalunya, que