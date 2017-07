La Plataforma de la Fruita anuncia una nova protesta contra la gran distribució

La Plataforma de la Fruita va reunir ahir a la nit a Alcarràs agricultors particulars i representants dels sindicats agraris, de les cooperatives i de la patronal catalana del sector Afrucat per analitzar la possibilitat de prendre mesures davant de les baixes cotitzacions que estan registrant, van dir, préssecs, nectarines i paraguaians. Fonts de la Plataforma van explicar que una de les mesures acordades és dur a terme una “protesta forta” contra la distribució, previsiblement la setmana vinent davant d’un centre logístic a Abrera. Dilluns està prevista una nova reunió, en aquest cas de la Plataforma amb els sindicats agraris, per concretar el dia de la mobilització, segons van explicar fonts dels convocants.

Així mateix, la Plataforma va mostrar novament dubtes sobre la veracitat de les cotitzacions ofertes per l’Observatori de Preus posat en marxa per la conselleria d’Agricultura com a fórmula per donar claredat als mercats.

Aquest Observatori, segons la conselleria, es nodreix de dades d’operacions reals que ofereixen les centrals i cooperatives de fruita. Tanmateix, les fonts asseguren que, en realitat, els preus als quals es paga la fruita són molt inferiors, de manera que el pagès s’enfronta a una nova campanya de mals resultats.