L'Audiència Provincial desbloqueja el camí de la granja Pifarré

Redacció Actualitzada 26/07/2017 a les 13:02

© SEGRE

L'Audiència Provincial de Lleida ha sentenciat servitud de pas forçosa el camí que porta a la granja Pifarré. Es desbloqueja així el camí que havia tancat el propietari de la finca per on passa, fet que obligava a la granja haver de fer ús d'un camí secundari que no estava habilitat per al transport de bestiar i aliments.



La sentència obliga a la granja Pifarré a compensar econòmicament pel dret de pas al propietari de la finca, pel que pagarà els metres utilitzats segons el preu de finca rústica. Aquesta sentència té efecte sobre el mateix camí del litigi, pel que es descarta obrir-ne de nous pels voltants de la finca privada.



Aquest desbloqueig no serà immediat i començaria al setembre, segons ha pogut saber aquest diari. I no hi haurà recurs al TSJC.



Joan Pifarré, en declaracions a SEGRE, assegura que "s'ha fet justícia, era una via que estava estrangulada. Portàvem dos anys funcionant a la meitat de la nostra capacitat i era una situació límit. La fossa de cadàvers estava plena".