El Segrià i la Noguera copen el 19 per cent dels ajuts de la PAC a Catalunya

El 2015 i segons el Consell Econòmic, que apunta que en general els ingressos van augmentar aquell any || Tot i que preveu que en la convergència fins al 2019 baixaran

Segrià, amb un 11,4%, i Noguera, amb un 7,7%, van ser les comarques catalanes que van percebre més ajuts europeus el 2015, el primer any d’aplicació de la nova Política Agrària Comuna (PAC), segons un informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), que conclou que els ingressos dels agricultors catalans van augmentar lleugerament aquell any. El 2015, la Generalitat va abonar ajuts per 264 milions d’euros procedents de la PAC a l’agricultura i la ramaderia, el gros de la qual eren les transferències dels pagaments dissociats. El pagament bàsic, que és la partida més important, va