Protesta unitària dels pagesos de la fruita per la ‘tirania’ de la distribució en els preus

UP, JARC, Asaja i la Plataforma carreguen contra la conselleria d’Agricultura i l’acusen d’inacció

Unió de Pagesos, JARC-COAG, Asaja Lleida i la Plataforma en defensa del sector de la fruita van cridar ahir els productors a manifestar-se avui a les 10 del matí davant dels supermercats Lidl i Aldi situats a l’LL-11, al costat del cementiri de la ciutat per denunciar l’“abús indiscriminat” de l’oligopoli de la gran distribució per fer baixar els preus de la fruita de pinyol fins a uns nivells que “arruïnen la pagesia”. Aquestes organitzacions denuncien que les cadenes alemanyes Lidl, Aldi i també Tesco són les que més mal fan al sector amb la seua particular “guerra de preus