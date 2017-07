Tractors contra la ruïna

Dos-cents pagesos tiren fruita davant de les quatre grans cadenes de distribució i Agricultura a Lleida || Denuncien els preus ruïnosos i amenacen Agricultura amb una tancada indefinida

Uns 200 fructicultors van respondre ahir a la convocatòria unitària a Lleida d’UP, JARC-COAG, Asaja Lleida i la Plataforma per la defensa de la fruita dolça contra el que consideren abusos de la gran distribució i van exigir una reunió urgent amb l’administració per aconseguir una solució a una crisi de preus que ja dura més de quatre anys.

La protesta, en la qual van participar prop de cinquanta tractors i que va ser seguida molt de prop per un ampli dispositiu dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana, va començar passades les deu del matí davant dels establiments de Lidl i Aldi situats a la carretera Ll-11, on van descarregar i van llançar tones de fruita de pinyol davant de les portes, a més d’ous i farina, per protestar per la pressió que exerceixen aquests lineals, afirmen, per rebaixar el preu de la fruita que compren.

Els manifestants van desplegar una pancarta en la qual es podien llegir lemes com ara “Per la dignitat de l’agricultor”, “Sense nosaltres no menjareu”, “Prou vendre la fruita sense preu” i “Per una agricultura justa i sostenible”.



Una cinquantena de tractors van participar en la mobilització convocada per sindicats i Plataforma

Des d’Unió de Pagesos, Xavier Gorgues va denunciar que “ens fan regalar la fruita i que se’ns podreixi a la cambres. N’estem farts”. Va dir que els grans de la distribució “estan pressionant el que no està escrit” i que els pagesos venen el préssec entre 10 i 15 cèntims i a les botigues està a la venda entre 1,5 i 2 euros.

Per la seua part, el responsable del sector de JARC-COAG, David Borda, va criticar, a més, la burocràcia de l’administració a l’hora de posar en marxa mesures com la collita en verd o la no-collita. Va carregar contra les cadenes europees i va dir que algunes catalanes “intenten fer-ho bé”.

“És una vergonya que cada estiu hàgim d’acabar així; tenim 10.000 famílies darrere que estan patint molt i serà molt complicat que aquest any puguin tirar endavant”, va afirmar el president d’Asaja Lleida, Pere Roqué, acompanyat pel president d’Asaja Osca, Fernando Luna.

Per la seua part, el president de la plataforma en defensa de la fruita dolça, Jonathan Sanjuán, va valorar la unió dels agricultors i la seua lluita “abans de perdre-ho tot”, argumentant que no es poden aguantar liquidacions a 15 o 20 cèntims.

Després d’aquesta protesta inicial, els agricultors van prosseguir la seua marxa davant d’un supermercat de Mercadona a Pardinyes, on van repetir el llançament de fruita, que va causar desperfectes en un rètol de l’establiment.

Més tard, es van dirigir a la seu del departament d’Agricultura a Lleida, davant de la qual també van llançar ous i fruita, on alguns representants sindicals van entrar per exigir una reunió urgent de tot el sector com a molt tard dimecres vinent o, altrament, van amenaçar de tornar divendres i ocupar l’edifici fins que els rebi la consellera Meritxell Serret.

L’última parada d’aquesta protesta va ser al supermercat Carrefour del passeig de Ronda, on es van repetir els llançaments de fruita, fins i tot van deixar un arbre a la porta del pàrquing, en l’acció del qual es va trencar un vidre de l’hotel NH, adjacent al lineal.

La conselleria d’Agricultura va emetre un comunicat assegurant que havia activat totes les eines al seu abast en suport al sector de la fruita davant de la crisi de preus.