Convoquen una marxa lenta cap a Barcelona a l’A-2 i l’AP-2 dilluns

La plataforma en defensa de la fruita, amb cotxes i furgonetes a partir de les 6.30 || Exigeixen a la UE que retiri tota la fruita necessària per apujar els preus

La plataforma en defensa del sector de la fruita ha decidit organitzar noves mobilitzacions. En aquest sentit, en una reunió celebrada dimarts a la nit a Alcarràs a la qual van acudir pagesos no només de la plataforma, van aprovar protagonitzar dos marxes lentes amb cotxes i furgonetes dilluns vinent dia 7 per l’autopista AP-2 i per l’autovia A-2, que començaran les 6.30 del matí en direcció Barcelona per confluir davant de la seu de la Unió Europea a la capital catalana.Menys d’una setmana després de la gran mobilització unitària a Lleida de totes les organitzacions agràries contra els baixos