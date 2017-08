El Govern, receptiu davant de les peticions de JARC-COAG sobre la crisi de la fruita

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Els representants de JARC-COAG David Borda, de Lleida, i Francisco Ponce, de Saragossa, es van reunir ahir a Barcelona amb Fernando Miranda, director general de Produccions i Mercats Agraris del ministeri d’Agricultura, per tractar els problemes que viu el sector de la fruita dolça tant a Catalunya com a Aragó. Tant Borda com Ponce van assegurar que el representant del ministeri es va mostrar receptiu i va acollir les propostes que li van fer, tant a curt com a llarg termini, i fins i tot van aprofundir en els problemes estructurals del sector. Entre les peticions que van traslladar al