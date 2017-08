Segons JARC-COAG, que demana que l’observatori de preus de la fruita sigui vinculant i parteixi de la “línia roja” dels costos de producció || Els pagesos insisteixen en una reforma estructural de tot el sector

El preu que cobra el pagès per la fruita de pinyol es multiplica per 7 per al consumidor

Els productors de fruita de pinyol van rebre al juliol 0,27 euros per cada quilo de préssec, mentre que als comerços es va arribar a vendre de mitjana a 1,98 euros, 7,33 vegades més entre origen i destinació. En nectarina, mentre que a l’agricultor se li va pagar a 0,27 euros el quilo, als supermercats es venia a 1,90, 7,04 vegades més, segons l’Índex de Preus en Origen i Destinació dels aliments (IPOD) que elabora COAG, quan en una campanya normal seria entre 4 i 5 vegades més. El mateix president de JARC-COAG de Catalunya, Francesc Boronat, va criticar ahir que encara que hi ha eines per evitar aquestes diferències, “no s’utilitzen o s’utilitzen malament”. Tant ell com el president de JARC-COAG de Lleida, Joan Carles Massot, van lamentar que hi ha integrants del Codi de Bones Pràctiques Comercials de la Cadena Alimentària que es resisteixen a contreure un acord voluntari perquè no es pagui als agricultors per sota dels costos de producció.

D’altra banda, van reclamar que l’observatori de preus de la fruita posat en marxa per la conselleria d’Agricultura sigui “vinculant” i que els preus parteixin d’una “línia roja”, amb els costos de producció com a barrera d’inici, en la qual es tinguin en compte els preus que rep el productor i no els de sortida de la fruita de la central. I és que la baula més feble de la cadena sempre és la de la producció (el 19,5% del preu final de la fruita), incapaç de cobrir els costos de producció amb el que cobren, mentre es mantenen els costos fixos de la distribució, entorn del 49% del preu; el 29,8% que ingressen els majoristes, i l’1,7% les centrals manipuladores. Van insistir en mesures de “xoc” per contrarestar els “preus ruïnosos” de les últimes campanyes, l’impuls del sistema de no-collita (collita en verd), una reforma estructural del sector en producció i estocs.

Aquesta varietat baixa a la cinquena posició en volum, enfront de la ‘reina’, la conference

Algunes zones productores primerenques de Lleida han començat aquests dies a collir pera blanquilla, avançant-se entre cinc i vuit dies a l’any passat, i la campanya estarà marcada aquest any per una nova previsió de descens de producció, entorn d’un 6%, amb unes 13.260 tones, segons les dades facilitades per Afrucat i la conselleria d’Agricultura a finals del mes passat.

La producció de blanquilla ha anat baixant any rere any a causa de les arrancades a favor d’altres varietats i la prohibició de l’ús d’alguns productes que s’utilitzaven en el seu cultiu per part de la Unió Europea, com ara alguns reguladors de creixement.

A més, la blanquilla és una varietat molt sensible a les plagues, per la qual cosa requereix una gran cura.

Segons aquestes prediccions d’Afrucat, la pera blanquilla ocuparà la cinquena posició pel que fa a volum de producció, al darrere de la pera conference, la llimonera, la williams i la barlet i altres varietats d’estiu i de tardor que, en el seu conjunt, superaran les 14.150 tones.

Així, la producció total de pera prevista a Lleida per a aquest any ascendeix a les 134.570 tones, un 2% més que a la campanya passada, gràcies a l’augment de la conference.

Pel que fa als preus, encara que no hi ha cotitzacions oficials, el sector espera que no hi hagi un efecte contagi amb la crisi de la fruita de pinyol. Tanmateix, les primeres cotitzacions d’agost a Mercolleida de pera llimonera i ercollini ja comencen a mostrar descensos de preus.