Alerten de pèrdues de fins un 30% en el panís per plagues

Una aranya, que ataca les zones verdes de les plantes || Afecta extensions d’Aragó, Lleida i fins a la Catalunya central

Una plaga d’aranyes molt agressiva està afectant les collites de cereal lleidatà, en especial l’Urgell, Pla d’Urgel i les Garrigues, sobretot a les finques on el reg no és per aspersió, ja que el tractament fitosanitari és més complicat. L’aranya ataca les fulles verdes del panís i aquestes es van assecant, la qual cosa provoca que la panotxa no pugui formar-se correctament.

Aquest ha estat el cas del panís de la cooperativa Agrària de Miralcamp que, amb una producció habitual de 30.000 tones de panís repartides en unes 4.000 hectàrees, ha patit aquesta plaga que pot provocar un descens al voltant del 30% de la collita, que es començarà a recollir sobre el mes de setembre.

Santi Vergé, gerent d’Agrària de Miralcamp, va explicar que aquesta plaga, que s’estén des de l’Ebre, a Saragossa, fins a la Catalunya Central, és molt agressiva i les altes temperatures n’han facilitat la reproducció. L’aranya ataca les zones verdes de la planta i no deixa madurar el gra. S’ha de tractar amb maquinària específica que regui el panís amb el producte fitosanitari. Per això, la cooperativa ha hagut de contractar una màquina específica per al seu tractament.