Aitona, Almenar, Almacelles i Soses, primers a rebaixar l’IBI de rústica

Aitona, Almacelles, Soses i Almenar rebaixaran l’IBI de rústica, tal com va sol·licitar l’alcaldessa de la primera població, Rosa Pujol, en la reunió d’alcaldes del Segrià de dimecres per donar suport a la pagesia davant de la greu crisi de preus que travessa el sector de la fruita de pinyol (més informació a la pàgina 23). Pujol va remarcar que a part de les mesures a mitjà termini ratificades en els consells d’alcaldes del Segrià i la Noguera aquell dia (vegeu SEGRE d’ahir) cal prendre’n altres que ajudin els agricultors com més aviat millor, de forma que ha volgut ser la primera a donar exemple. Tant l’alcalde de Soses, Isidre Miralles, com l’alcaldessa d’Almenar van remarcar que estan pendents de la revisió cadastral, però que aquest tema és a sobre de la taula. L’alcaldessa d’Aspa i presidenta del consell del Segrià, María José Invernón, va indicar que “per ara, tenim un coeficient molt baix de rústica, però es revisarà”. L’alcalde d’Almacelles, Josep Ibarz, va indicar que es replantejaran les ordenances amb aquesta finalitat. D’altres, com els de la Granja o Alcarràs, ja han fet aquestes rebaixes i en el cas de Torrefarrera Jordi Latorre va remarcar que ja és molt baix i no es pot reduir més.

Ahir el consell va celebrar un ple extraordinari per tal de debatre l’adjudicació del transport escolar per als propers quatre anys. Segons assenyalen fonts de l’organisme, al ser un ple extraordinari no s’hi va poder incloure cap moció ni nous punts en l’ordre del dia ja que així ho determina la normativa local. Per aquesta raó, s’ha ajornat per al mes que ve. El Pla i l’Urgell també donen suport a aquestes iniciatives.