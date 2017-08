La caiguda de producció de fruita de llavor a Europa augura una bona campanya de preus

Un 21% menys de poma per gelades a Polònia i un 1% menys en pera per un descens de producció de conference a Holanda i Bèlgica || Els ponents de Prognosfruit advoquen per gestionar bé l’oferta

Els problemes climatològics d’alguns dels grans països productors europeus de fruita de llavor com Polònia, Holanda i Bèlgica, han provocat grans minves a les collites, cosa que pot afavorir el sector fructícola català amb un increment de la demanda de poma i pera en la pròxima campanya i sobretot en les exportacions d’hivern, a més d’uns bons preus, segons van explicar ahir Philippe Appeltans (Copa-Cogeca), Philippe Binard (WAPA) i Manel Simon, director general d’Afrucat, dins del Congrés Prognosfruit 2017, que se celebra aquests dies a Lleida.

Així, les previsions de collita europees de poma d’aquesta campanya seran fins a un 21 per cent inferiors que la passada campanya. La productora europea més gran de pomes, Polònia, serà la més afectada amb un descens del 29% en la producció. Per varietats, la poma que decreix més en volum és la golden, que perd un 18% de la producció.

Les previsions han creat un clima d’optimisme entre els països productors i la sensació que hi ha una oportunitat per gestionar millor l’oferta i obtenir preus més alts. Així mateix, la poma per a indústria es preveu que pugui millorar les cotitzacions.

Pel que fa a les previsions de peres es preveu un descens a Europa de l’1%, i la varietat més afectada és la pera conference, sobretot a Holanda (-13%) i Bèlgica (-4%), dos dels màxims països competidors de Lleida d’aquesta varietat, per causes meteorològiques. En aquest cas, en el conjunt de l’Estat, es preveu que mantindrà la producció de peres i caigui un 4% en pomes.

Segons va assenyalar Simon, aquesta diferència en les previsions de pera respecte a Bèlgica i Holanda “ens ha de permetre aprofitar la conjuntura perquè el comerç sigui més fluid i els preus, més dignes”. En aquest sentit, Binard va dir que aquestes dades “fan preveure un panorama amb un equilibri profitós per a tothom sense perjudici del consumidor”.

L’alcalde accidental de Lleida, Xavier Rodamilans, que va participar en l’acte d’obertura de Prognosfruit 2017, en el qual hi havia inscrits prop de 300 professionals de 24 països, va assenyalar que “s’ha de donar valor afegit al sector agrícola, amb estudis d’investigació i millores tecnològiques”.

Com van avançar Afrucat i la conselleria d’Agricultura a mitjans del mes de juliol, el descens de producció implicarà un augment del calibre de les pomes.

Malgrat tot, Lleida serà la província amb la producció més abundant de Catalunya, ja que s’espera collir prop de 202.090 tones.

Respecte a les perspectives de producció de pera, Afrucat preveu que creixerà un 2 per cent a la província, de manera que la collita serà aproximada a la de l’any passat, que va ser d’un total de 134.570 tones.

Un recent informe destacava que els espanyols consumeixen una mitjana de 350 grams diaris de fruita i verdura, mentre que les autoritats recomanen la ingesta de 650 grams cada dia.

Ahir, durant el congrés Prognosfruit 2017, Sara Ruiz, del departament tècnic i de Vigilància de Mercats d’Afrucat, va aprofundir més en aquesta situació explicant que el consum de fruites d’aigua com la síndria, amb un 37 per cent del total, i de plàtan, amb un 35 per cent, augmenta any rere any davant la disminució de la ingesta de pomes i peres al conjunt de l’Estat.

A més a més, va posar èmfasi en la “intromissió” cada vegada més evident del consum dels productes de derivats lactis i de brioixeria en substitució de la fruita.

Tal és així que, segons dades que van oferir diversos ponents al congrés, malgrat que el consum de peres i pomes a nivell europeu ha crescut un 1,3 per cent, gràcies a l’augment en països com Itàlia (+5,3 per cent), Països Baixos (+4,3 per cent) o Alemanya (+3,1 per cent), a Espanya ha descendit fins a un 3,6 per cent.

Segons la tècnica d’Afrucat, la caiguda del consum de fruita ve donada a pesar de la implantació de programes de promoció de fruita per part de les diferents administracions ja siguin locals o estatals, o de fins i tot la implantació de marques específiques com les denominacions d’origen o la venda de proximitat.

A Lleida, un 8% menys en poma, però un 2% més de peres

Les previsions de collita a Catalunya en general i a Lleida en particular apunten a una caiguda de la producció de poma del 8 per cent a Lleida i del 7 per cent a tot Catalunya respecte a la campanya de l’any passat, a causa de la gran càrrega de fruita que van produir els arbres l’any passat, que va portar els arbres al límit, encara que les condicions climàtiques també han estat un factor decisiu.