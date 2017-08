La verema s'avança a la majoria de les zones vitícoles de Catalunya per la calor

La collita serà inferior a la normal en quantitat, però d'una qualitat molt bona

© Els primers raïms es van collir a la zona de la DO Costers del Segre. Generalitat de Catalunya

La calor intensa que s’ha viscut a Catalunya durant les últimes setmanes després d’una primavera força seca ha provocat un avançament de la verema en la majoria de zones vitícoles. Els primers raïms es van veremar el passat 31 de juliol a la DO Costers de Segre i a l’àrea vitícola del Penedès apta per a la DO Penedès, DO Catalunya i DO Cava. En concret, les varietats que s’estan veremant en aquestes zones són les primerenques chardonnay i pinot noir, destinades a l’elaboració de vins base d’escumosos. Aquesta setmana també ha començat la collita de les varietats macabeu i macabeu de gra menut.



A la resta de regions vitícoles també s’avançarà la verema respecte de l’any passat. Per exemple, a la DO Terra Alta, la collita de les varietats primerenques presenta entre 10 i 15 dies d’avançament i a la DO Alella també uns 15.



En el cas de les varietats més tardanes (parellada, cabernet sauvignon, entre altres), se seguiran collint a finals de setembre i principis d’octubre, malgrat l’avançament de la verema.



La meteorologia durant el desenvolupament vegetatiu dels ceps ha fet que la incidència general del míldiu hagi estat baixa, i la de la malura mitjana, amb especial impacte en varietats més sensibles (carinyena) i en zones habitualment més afectades, com les costaneres. La sanitat del raïm es pot considerar òptima, sense presència de podridures, i la qualitat molt bona.



Segons les primeres estimacions de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) es preveu una quantitat de collita similar respecte de l’any 2016, que va ser molt baixa, amb un descens mig en aquelles àrees on la meteorologia i les condicions del sòl no siguin les òptimes.