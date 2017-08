Immobilitzen a Bizkaia una partida de 20.000 ous contaminats amb fipronil

És la primera partida de productes contaminats per l’insecticida de la que es té constància a Espanya

El Departament de Salut del Govern Basc ha immobilitzat a Bizkaia una partida de 20.000 unitats d’ou líquid pasteuritzat contaminada amb fipronil procedent de França.

Aquesta és la primera partida de productes contaminats per l’insecticida de la que es té constància a Espanya.

La partida havia estat enviada a una empresa biscaïna per elaborar productes que entrarien a les cadenes de distribució alimentària.

Una vegada rebut l’avís, els serveis d’inspecció del Departament de Salut van procedir durant la tarda de divendres a la immobilització de la partida contaminada i van evitar que entrés en cap procés de fabricació de productes, "eliminant qualsevol tipus de risc per a la salut pública".

El Departament de Salut del Govern Basc ha informat que en els propers dies procedirà a la destrucció d’aquesta partida d’ous contaminada i que manté activats tots els dispositius de vigilància per aquesta alerta.

Dimecres passat, l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan), dependent del Ministeri de Sanitat, va assegurar que fins aquell moment no s’havien distribuït a Espanya ous contaminats per l’insecticida friponil, com ja s’han trobat en diversos països europeus, com Àustria, Bèlgica, Suïssa, Alemanya, Dinamarca, França, el Regne Unit, Irlanda, Itàlia, Holanda, Polònia, Romania i Suècia.

Segons especialistes, el fipronil representa un risc d’intoxicació "molt improbable" per als humans, que, en els nivells màxims detectats a Bèlgica i Holanda, haurien de consumir milers d’ous contaminats al llarg de la seua vida per patir efectes adversos.