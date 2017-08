Inici positiu de la campanya de pera conference en qualitat i preu

Encara que el gruix de la pera entra en cambra, s’han tancat operacions entre 60 i 70 cèntims || Lleida recupera producció mentre cau a Holanda i Bèlgica

La campanya de recollida de pera conference a Lleida ha començat amb bones perspectives basades en la qualitat i un increment de collita d’un 6% respecte a l’any passat mentre que els grans competidors, com són Holanda i Bèlgica, tindran menys oferta a causa de problemes meteorològics. El gros de la pera que s’ha començat a recollir a les finques de la província té com a destinació les cambres de fred per a la comercialització al llarg de l’hivern. Per això, les operacions de venda són reduïdes, però s’han tancat alguns acords entre 60 i 65 cèntims d’euro i fins