La crisi dels ous amb fipronil evidencia les esquerdes del control alimentari a la UE

EFE 15/08/2017 a les 16:25

La CE ha evitat tractar el tema amb la paraula "crisi", ja que tècnicament, segons els nivells detectats fins ara, no hi ha un risc potencial per al consum

© Vista d'un cartró d'ous d'un supermercat a París, França. EFE/Archivo