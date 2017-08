Afrucat i Asaja donen suport a la manifestació que preveu tallar l'A-2 divendres

Serà la primera gran protesta conjunta d’agricultors catalans i aragonesos en defensa de la fruita dolça

La Comissió Europea ha llançat aquest dimecres una consulta pública per fer més justa la cadena alimentària, segons ha informat en un comunicat, recollit al



Segons l'opinió de Brussel·les, existeixen indicis que demostren que el valor afegit de la cadena alimentària "no es reparteix adequadament per tots els seus nivells" degut, entre altres factors, a les diferències entre la capacitat de negociació dels petits operadors, com a agricultors i petits negocis, davant socis comercials amb més poder econòmic.



En concret, l'Executiu comunitari té l'objectiu de recollir informació que permeti avaluar la necessitat i la conveniència de prendre mesures per combatre o regular les pràctiques comercials deslleials.



Els sindicats Asaja Lleida i Asaja Aragó participaran el proper divendres en la primera gran protesta conjunta d’agricultors catalans i aragonesos en defensa de la fruita dolça. La manifestació tindrà lloc de 9.00 a 13.00 hores i està previst que es talli l’autovia A-2 a l’altura de Soses.El president d’ASAJA Lleida, Pere Roqué, atendrà els mitjans de comunicació a les 10.30 horesEls productors exigeixen aplicar mesures per pal·liar la greu crisi de preus que pateix el sector. Principalment, demanen la retirada urgent i immediata de tones de producció ja que consideren que “aquesta mesura és la més viable i factible per tornar a remuntar el mercat i reactivar la comercialització de la fruita d’os a preus justos i no podem esperar a que la gent de Brussel·les torni de vacances”, segons ha dit el president d’Asaja Lleida, Pere Roqué.D’altra banda, Sisco Palau, president del Comitè de pinyol d’Afrucat, ha qualificat d’insostenible la situació que està vivint el sector de la fruita de pinyol enguany i ha transmès el suport de la junta d’Afrucat cap a les organitzacions que es mobilitzaran el proper divendres. “La fruita de pinyol és un producte que no es pot emmagatzemar i la gran pressió dels mercats, amb el tancament de Rússia per quart any consecutiu i el bloqueig de Bielorússia d’enguany fa que els preus de venda caiguin per sota dels costos de producció posant en la corda fluixa l’economia de moltes explotacions i empreses fruiteres”, ha afirmat Palau.Segons Palau, hores d’ara s’està esperant la resposta de la Comissió Europea a les peticions que li va traslladar el sector la setmana passada en una reunió amb la DG Agri on la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, també hi era present recolzant la producció. “Hem de limitar l’accés de producte als mercats i només ho podrem fer incrementant les retirades de fruita”, ha dit Palau.Afrucat destaca la transcendència de la mobilització que sindicats i organitzacions agràries duran a terme el proper divendres i que uneixen Catalunya i Aragó en un front comú en la defensa de la producció fruitera de la Vall de l’Ebre.