Les organitzacions agràries reclamen netejar cambres i sols deixar entrar fruita de qualitat

Unió de Pagesos adverteix contra la política d’acceptar producte sense distingir les característiques || JARC COAG exigeix treure de la xarxa de fred tot el préssec i la nectarina que fa temps que estan retinguts

Les organitzacions agràries reclamen a les centrals que siguin escrupolosos amb les polítiques d’entrada de fruita a les cambres. Des d’Unió de Pagesos, s’adverteix de la necessitat que s’aposti per la fruita de veritable qualitat, mentre que JARC-COAG reclama netejar la xarxa de fred i treure tot aquell producte de pinyol que fa fins i tot setmanes que està emmagatzemat.La crisi de preus de préssecs, nectarines i paraguaians, amb cotitzacions per sota de costos de producció, ha posat les queixes de molts agricultors en el paper de la gran distribució, que molts acusen de pressionar per abaixar preus. Però les