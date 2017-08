La FCAC se suma a la protesta de divendres a Soses per la crisi de preus de la fruita

REDACCIÓ Actualitzada 17/08/2017 a les 12:00

Els manifestants preveuen tallar l'autovia A-2

© Una protesta anterior dels agricultors de la fruita. Chyntia Sans

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha mostrat el suport a la concentració que es farà demà divendres a Soses conjuntament amb els productors de Catalunya i Aragó afectats per la greu crisi de mercat que pateix des de l’inici de campanya el sector de la fruita d’os.



El cap de branca del sector de la fruita de la FCAC, Albert Capdevila, reitera les peticions d’ampliació del contingent per préssec i nectarina de 40.000 tones amb caràcter d'urgència que ja hem traslladat tant a l’administració catalana i estatal com al propi Comissari europeu d’Agricultura. “El mercat comunitari de fruita d'os es troba en una situació saturada i insostenible, en la qual els preus oferts estan molt allunyats del nivell necessari per cobrir els costos de producció i quan es s'està produint un amuntegament de producte en les centrals. En moments com aquests el sector ha d’estar més unit que mai", ha afirmat Capdevila.



Afrucat també es va afegir aquest dimecres a la protesta i Unió de Pagesos va ratificar el seu suport a la mobilització, igual que Asaja, la Plataforma de la Fruita i UAGA-COAG.



Durant la mobilització d'aquest dimecres es preveuen talls de l'A-2 a Soses per protestar contra la crítica situació del sector de la fruita dolça.