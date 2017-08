La Comissió Europea amplia en 20.000 tones les quotes de retirada de fruita d'os

Agricultura demanarà a Hisenda la reducció de mòduls aplicables a la declaració de l’IRPF de 2017 per als productors de fruites i hortalisses

La Comissió Europea ha anunciat l’ampliació, en gairebé 20.000 tones, de les quotes de retirada del mercat de fruita d’os, després de les peticions realitzades pel Govern d’Espanya, a través del ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, per fer front a la situació de crisi per la que travessa aquest sector.

En concret, són 19.550 tones les que se sumen a les quotes existents prèviament i a les quantitats ja retirades aquesta campanya, en el marc dels reglaments de mesures excepcionals i dels ajuts als programes operatius, que totalitzen unes altres 21.000 tones.

Aquesta mesura, presentada aquesta tarda en una reunió del grup d’experts d’Estats Membres feta a Brussel·les, s’aprovarà formalment en els propers dies. La seua aplicació serà, en tot cas, retroactiva doni’s el 3 d’agost, data en la qual Agricultura va realitzar davant de la Comissió la sol·licitud d’adopció de mesures.

El Departament convocarà a les organitzacions representatives del sector dilluns vinent per informar-los dels detalls de les mesures anunciades per la Comissió, així com per establir, per part d’Agricultura, una quota addicional de transformació de préssec i nectarina en suc per a la seua entrega als bancs d’aliments, per una quantitat equivalent a l’aprovada per Brussel·les de 19.550 tones.

D’aquesta forma, aquesta quantitat se sumarà a les 21.000 ja retirades en aquesta campanya. D’elles, 18.000 es van destinar a transformació en suc, i 3.000 per a entrega en fresc, amb destinació a la seua distribució a través dels bancs d’aliments en ambdós casos.

El sector de la fruita d’os presenta una situació de desequilibri estructural per una excés d’oferta que es ve produint cada estiu des de 2014, fins i tot anteriorment al tancament del mercat rus.

Tanmateix, la situació d’aquesta campanya 2017 s’ha agreujat en assolir-se nivells de producció plens a totes les zones, semblants als de la campanya 2015 en la qual es va assolir un rècord de producció amb dos milions de tones, de manera que, en algunes de les principals zones productores, s’han produït dificultats per comercialitzar el producte emmagatzemat.

El reglament, la proposta del qual ha anunciat la Comissió, serà el cinquè reglament de mesures excepcionals destinat al sector de la fruita d’os des de 2014.

Atès el caràcter estructural dels problemes del sector, Agricultura ha anunciat la convocatòria d’un grup de treball amb el sector a la tardor per arribar a un acord per a la posada en marxa de mesures de mitjà i llarg termini que permetin reestablir l’equilibri entre oferta i demanda al sector.

Agricultura ha indicat que aquesta ampliació de la quota es contribuirà a facilitar la descongestió dels 'estocs’de les organitzacions de productors i centrals hortofructícoles, amb la qual cosa es facilitarà l’entrada de la fruita de llavor de la campanya que ara comença.

D’altra banda, i per alleujar la situació financera dels productors de fruites i hortalisses, Agricultura s’ha compromès a traslladar al ministeri d’Hisenda la petició de la reducció de mòduls aplicables a la declaració de l’IRPF de 2017 per als productors de fruites i hortalisses, tal com ja es va aprovar per a 2016.

Aquesta mesura, de caràcter fiscal, se suma a les ajuda per a l’accés al crèdit als productors de fruites i hortalisses (Ordre AAA/778/2016), actualment en vigor, que cobreixen el cost de l’aval per a préstecs de 40.000 euros a 5 anys que poden arribar a 80.000 euros i 10 anys quan es destinin principalment a refinançar préstecs previs.

En el marc de la Política Agrícola Común (PAC), el sector de les fruites i hortalisses disposa d’un programa de suport específic d’ajuts que es concedeixen a través de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses.

A l’empara d’aquests programes, les organitzacions de productors reben anualment 200 milions d’euros d’ajuda a Espanya, amb els quals poden finançar mesures destinades a planificar la producció, millora de la qualitat, millora de la comercialització, investigació, mesures mbientals i mesurades de prevenció i gestió de crisi.