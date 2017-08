Agricultors tallen l'A-2 a Soses en defensa de la fruita dolça

Els productors consideren insuficient l'ampliació de prop de 20.000 tones de retirada aprovada per la CE

Uns 300 agricultors catalans i aragonesos s'han manifestat aquest divendres de forma conjunta a Soses per exigir mesures per pal·liar la greu crisi de preus que pateix el sector de la fruita dolça.Els pagesos han realitzat talls intermitents a l’autovia A-2 en els dos sentits de la marxa, fet que ha provocat importants retencions. Durant les aturades, els agricultors han repartit fruita entre els conductors.En la protesta han participat Asaja, la Plataforma de la Fruita, UAGA-COAG, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i Unió de Pagesos, entre d’altres organitzacions agràries.Pel que fa a l'ampliació de prop de 20.000 tones de retirada aprovada dijous per la Comissió Europea , els agricultors la consideren insuficient i demanen un pla de xoc per evitar una situació "catastròfica".