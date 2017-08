La fruita urgeix solucions

Més de 300 agricultors tallen l’autovia a Soses per exigir un pla de xoc davant de la “catastròfica” situació del sector || Catalans i aragonesos consideren insuficient la nova quota de retirades

Els agricultors catalans i aragonesos es van unir ahir en un sol clam per apressar les administracions a prendre mesures davant la crisi de la fruita. Uns 300 pagesos es van citar a l’autovia a l’altura de Soses per cridar l’atenció sobre la crítica situació i deixar clar que la quota de retirades aprovada per Brussel·les és insuficient.

Més de 300 agricultors catalans i aragonesos van tallar ahir l’autovia A-2 a l’altura de Soses per reclamar mesures contra la crisi de preus a la fruita de pinyol. La protesta va comptar amb el suport unitari de la majoria dels sindicats agraris, com COAG, Asaja, Unió de Pagesos, UPA, Cooperatives del Baix Cinca i la Plataforma en Defensa de la Fruita Dolça, així com d’alcaldes i regidors de les províncies de Lleida i Osca i polítics com ara l’eurodiputat Francesc Gambús. També tenia el suport explícit de la Federació de Cooperatives i de la patronal fructícola Afrucat.

Durant la protesta, que va generar cues quilomètriques en tots dos sentits de la marxa, els agricultors van repartir préssecs entre els conductors i ocupants dels vehicles aturats, alhora que els van explicar el motiu de la mobilització: es veuen obligats a vendre la fruita a la meitat del que els costa produir-la. Els pagesos van insistir a qualificar d’insuficient l’ampliació, en 19.550 tones, de la quota de retirada del mercat de fruita de pinyol per part de la Comissió Europea, i van demanar un pla de xoc per evitar una situació “catastròfica”.

El coordinador general d’Unió de Pagesos (UP), Joan Caball, va assegurar que Europa té prou recursos per fer front a la situació que pateix el sector i, en aquest sentit, va lamentar que els sectors mediterranis sempre són “l’aneguet lleig” de la conjuntura europea.

Per la seua banda, el responsable de la fruita dolça de JARC-Coag, David Borda, va celebrar la postura “unitària de la concentració”, perquè representa l’agrupació de tot el sector malgrat les desavinences que sorgeixen. Va reclamar mesures com ara la condonació de la Seguretat Social del 2017, ajuts directes o que a partir de l’1 de gener del 2018 cada camió que surti per a l’exportació de fruita estigui obligat a especificar el preu de la càrrega.

El secretari general d’UAGA Aragón, José Manuel Penella, va apuntar que “es van demanar i es van analitzar les dades dels estocs que hi podia haver a les centrals i a les cambres i parlava d’unes 90.000 tones el que hi havia entre Aragó i Catalunya, per això diem que s’ha de retirar 40.000 tones, perquè és un producte perible que dura, a tot estirar, quinze dies dins les cambres”.

El president d’Asaja-Lleida, Pere Roqué, va destacar la importància que tant des de Catalunya com Aragó s’hagi decidit fer aquesta mobilització conjunta, perquè “és un problema comú que afecta 35.000 famílies de la vall de l’Ebre”. Va advertir de noves mobilitzacions i un “hivern calent” quan els productors comencin a rebre les liquidacions de la fruita i vegin les pèrdues de més de 20 cèntims per quilo de fruita produït.

Per la seua part, el president de la comissió d’Agricultura del Congrés i diputat del Partit Popular per Lleida, José Ignacio Llorens, va destacar la tasca del ministeri i la importància d’haver aconseguit la quota addicional de retirades, mentre que preveu mesures estatals, com per exemple la possible reducció de mòduls de l’IRPF, tal com demana el sector.