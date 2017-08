Cooperativa de productors de poma de muntanya

Compta amb setze socis del Pallars Sobirà, Solsonès, Berguedà i la Cerdanya || Creada per agilitzar-ne la comercialització

Productors de poma ecològica en zones de muntanya han creat la cooperativa Biolord per fer visible aquest cultiu i agilitzar-ne la comercialització. Compta amb setze socis del Solsonès, el Pallars Sobirà, el Berguedà i la Cerdanya, que treballen amb varietats adaptades a l’entorn per oferir un producte exclusiu. Els socis han de complir uns criteris de qualitat, proximitat i altitud (conrear a un mínim de 700 metres). A més a més, tots treballen sota les mateixes directrius, planten les mateixes varietats de pomes, les conreen de la mateixa manera i tenen una única estructura comercial. L’Associació Agrària Ecològica Poma de Muntanya va començar la seua activitat el 2012 amb set socis que agrupaven unes dos hectàrees i collien una tona de pomes. Aquest any, entre els setze socis, disposen de setze hectàrees i la collita se situa entre les quaranta i les cinquanta tones.

Al Pallars Sobirà hi ha dos socis, l’un a Escòs (Soriguera) i l’altre a Escalarre (la Guingueta d’Àneu). Dolors Rosés gestiona 1,5 hectàrees i espera produir 60.000 quilos quan la plantació estigui a ple rendiment. Rosés va dir que es plantegen destinar a suc les pomes de baix calibre.

Biolord compta amb les varietats renoir (que anomenen bruna de muntanya), crimson crisp (roja de muntanya), story inoret (negreta de muntanya) i opal (groga de muntanya).