La retirada de fruita acordada per Brussel·les es pot demanar a partir d'aquest dimarts

REDACCIÓ Actualitzada 28/08/2017 a les 18:49

Les retirades tindran caràcter retroactiu des de passat 3 d'agost i el sector demana més mesures contra la crisi de preus

© Imatge d'arxiu de tasques de retirada de fruita a Lleida. SEGRE

Les retirades de fruita dolça de pinyol previstes en la quota de 20.000 tones acordada la setmana passada per la Comissió Europea es podran començar a demanar a partir d'aquest dimecres. Així ho ha comunicat el Ministeri d'Agricultura al sector agrari en una reunió en què també s'ha informat que les retirades tindran caràcter retroactiu des de passat 3 d'agost.



Durant la trobada, les entitats agràries han reclamat més mesures per pal·liar la crisi de preus al sector de la fruita. En aquest sentit, el president d’ASAJA Lleida, Pere Roqué, ha proposat l’increment de subvenció de les pòlisses 2018 per part d’ENESA-Entitat Nacional de Seguros Agrarios (Pla d’Assegurances Agràries 2017).



“Una de les eines estratègiques que té l’Estat per a la protecció del pagesos i ramaders és la contractació d’assegurances agràries a través de subvencions i reduir així els costos de les pòlisses; i més que mai, aquesta és una mesura indispensable per compensar les pèrdues ruïnoses que pateixen i patiran els productors de fruita dolça de la Vall de l’Ebre”, ha defensat Roqué.