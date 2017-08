Unió de Pagesos demana un augment de la quota de retirada de fruita

Actualitzada 29/08/2017 a les 16:45

El sindicat també reclama la declaració de la pertorbació del mercat per afrontar la crisi del sector

© Imatge de la manifestació d'agricultors a Soses Òscar Mirón

Unió de Pagesos, juntament amb la resta d’organitzacions agràries, demanarà aquest dimecres a la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, en el marc de la Taula Agrària, que reclami al Ministeri d’Agricultura un augment de la quota de retirada de préssec i nectarina per poder afrontar la greu crisi de preus que pateix el sector, entre altres mesures.



El sindicat i la resta d’organitzacions també van decidir, en una reunió mantinguda dilluns, mantenir la concentració davant del Ministeri d’Agricultura a Madrid prevista pel 6 de setembre, en protesta per la situació del sector, i davant la manca de resposta de l’administració després de la mobilització conjunta del 25 d’agost a Soses (Segrià).



Cal recordar que el sector considera que la quota mínima de retirada de fruita per part de cooperatives i centrals ha der ser de 40.000 tones, davant de les 20.000 aprovades per la Comissió Europea.



Unió de Pagesos també traslladarà aquest dimecres a la consellera la necessitat que exigeixi al Ministeri la declaració urgent de la pertorbació del mercat dels préssecs i les nectarines, prevista per l’Organització Comuna de Mercats (OCM), així com l’aplicació de mesures excepcionals financeres per a operacions de retirada addicionals.