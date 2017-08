Catalunya i Aragó esgoten en tot just un dia la quota per retirar 20.000 tones de fruita

Conselleria i sector coincideixen que això demostra que és clarament insuficient davant la crisi de preus || Serret demanarà més quilos si altres països, com Itàlia o Grècia, no utilitzen la seua assignació

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, va anunciar ahir que Catalunya (fonamentalment, Lleida) i Aragó han esgotat la quota per retirar les 19.550 tones de fruita de pinyol que havia atorgat la Comissió Europea a Espanya el primer dia de sol·licituds. De fet, se n’han sol·licitat 27.000. Després de reunir-se amb representants del sector, va valorar la decisió d’ampliar les quotes de retirada per part de la Comissió Europea, tot i que li hauria agradat que fos més gran.La Comissió Europea va ampliar la setmana passada 19.550 tones les quotes de retirada del mercat de fruita de pinyol per fer front