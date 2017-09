Lleida sol·licita retirar 17.

Gairebé la totalitat de les 19.550

Les centrals i cooperatives de Catalunya, pràcticament totes de la província de Lleida, han sol·licitat retirar unes 17.129 tones de fruita de pinyol (préssec, nectarina i paraguaià), xifra que representa gairebé tota la quota aprovada per la Comissió Europea per a Espanya, que ascendeix a 19.550 tones.Així ho va explicar ahir el director d’Afrucat, Manel Simon, que va afegir que les empreses aragoneses han demanat treure del mercat amb ajuts comunitaris unes altres 10.171 tones.Aquestes xifres, clarament per sobre de la disponibilitat, posen de manifest que la quota aprovada per la UE queda curta sobre les perspectives del sector, que