Lleida podrà retirar 10.243 tones de fruita de pinyol

Els productors de fruita de pinyol de Lleida podran retirar un total de 10.243,3 tones de préssecs, nectarines i paraguaians de les 17.129 tones que van sol·licitar al ministeri d’Agricultura. Els productors aragonesos, que van demanar 10.171 tones, podran retirar-ne 6.082. La quota que va ser aprovada per la Comissió Europea per a Espanya ascendeix a 19.550 tones, una xifra lleugerament superior a les peticions dels productors lleidatans (17.129 tones), per la qual cosa el Fons Espanyol de Garantia Agrària (Fega), dependent de la cartera que dirigeix Isabel García Tejerina, ha decidit efectuar un prorrateig proporcional entre les disponibilitats i