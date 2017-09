Comença la retirada de fruita de pinyol a Lleida

La principal via és la de transformació en sucs per a la seva posterior entrega a entitats benèfiques

Aquest dilluns ha començat la retirada de fruita de pinyol a les terres lleidatanes. Les indústries agrícoles de transformació ja s'han posat en marxa i estan retirant les 20.000 tones acordades per la Unió Europea.



Lleida, Aragó i Múrcia havien sol·licitat retirar del mercat gairebé 30.000 tones, una xifra que sobrepassa la quota aprovada per Brussel·les. Segons Manel Simon, director general d’Afrucat, únicament es retirarà el 60% de totes les sol·licituds presentades al territori espanyol.



La via principal de retirada que s'està fent a Lleida és la de transformació de la fruita en sucs per a la seva posterior entrega a entitats benèfiques. A Ponent, l'empresa Nufri de Mollerussa està rebent la fruita de cooperatives agrícoles i la transforma en sucs per al banc d'aliments. Un requisit indispensable per aquesta retirada és que la fruita ha de tenir unes característiques de qualitat. És a dir, que qualsevol ciutadà se la podria trobar en un supermercat.



Està previst que Nufri segueixi rebent fruita en les pròximes dos setmanes. A banda de la firma de Mollerussa, a Catalunya hi ha dos indústries més que estan realitzant aquest procés juntament amb altres tres empreses d'Aragó.