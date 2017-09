Els pagesos demanen ajuts directes per pal·liar la crisi de preus de la fruita d'os

REDACCIÓ Actualitzada 06/09/2017 a les 13:33

Mig centenar d’agricultors i una quinzena de tractors s’han concentrat davant de la subdelegació de Govern central a Lleida

© La concentració d'agricultors davant de la subdelegació del Govern. Lleonard Delshams © Una quinzena de tractors han tallat el trànsit a la Rambla Ferran de Lleida. Lleonard Delshams



Mig centenar de pagesos amb uns 15 tractors s’han concentrat aquest dimecres davant de la subdelegació de Govern central a Lleida convocats per Unió de Pagesos per reclamar mesures contra la crisi de preus que arrossega la fruita d’os des de fa cinc campanyes. Principalment demanen una injecció d’ajuts directes per superfície declarada per als agricultors i explotacions, així com una bonificació o reducció en les quotes de la Seguretat Social que els permeti alleugerir la despesa.



Celebren que Europa hagi aprovat la retirada de 20 milions de quilos de fruita, però asseguren que és una quantitat insuficient, ja que s’havia demanat la retirada de 40. Aquestes 20 s’han repartit entre els diferents estats que les necessiten encara que segons UP, Itàlia i Grècia no retiraran totes les tones que se’ls ha assignat per la qual cosa reclamen poder fer servir les tones que els altres no necessiten.



El coordinador nacional d’Unió de Pagesos, Joan Caball, va entregar les seues demandes a la subdelegada del Govern a Lleida, Inma Manso, que va assegurar que les traslladarà a Madrid. Caball també va anunciar noves protestes durant la Fira de Sant Miquel de Lleida i el Fruit Attraction de Madrid.