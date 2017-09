Lleida obre la recollida de poma golden confiant en els preus

La calor avança la campanya prop de cinc dies respecte a l’any passat

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Els productors de poma de Lleida han començat la recol·lecció de la varietat de més producció, la golden, confiant que aquesta sigui una campanya caracteritzada per preus remuneratius per a l’agricultor. A la província s’augura una reducció de la collita de pomes d’un 8 per cent. Però és especialment significatiu el descens que registrarà Polònia, d’un 29 per cent, segons les previsions oficials a causa de problemes amb la meteorologia. La producció polonesa que no podia vendre’s a Rússia pel veto de Moscou a la fruita europea des de fa quatre anys havia estat pressionant el mercat i afectant els