Cinquanta pagesos amb quinze tractors es concentren davant la subdelegació del Govern || Anuncien mobilitzacions a la Fira de Sant Miquel i a Fruit Atraction

© Els pagesos, convocats per Unió de Pagesos, davant la subdelegació del Govern a Lleida, ahir.

© Els pagesos, convocats per Unió de Pagesos, davant la subdelegació del Govern a Lleida, ahir.

© Els pagesos, convocats per Unió de Pagesos, davant la subdelegació del Govern a Lleida, ahir.

© Els pagesos, convocats per Unió de Pagesos, davant la subdelegació del Govern a Lleida, ahir.

© Els pagesos, convocats per Unió de Pagesos, davant la subdelegació del Govern a Lleida, ahir.

© Els pagesos, convocats per Unió de Pagesos, davant la subdelegació del Govern a Lleida, ahir.

UP exigeix reassignació de quotes

Mig centenar de pagesos es van concentrar ahir davant la subdelegació del Govern central a Lleida convocats per Unió de Pagesos per reclamar mesures contra la crisi de preus que arrossega la fruita de pinyol des de fa cinc campanyes. Els agricultors van arribar amb quinze tractors amb què van tallar la rambla Ferran en direcció a l’estació de tren.

Reclamen al ministeri d’Agricultura que sol·liciti que la Comissió Europea declari “urgentment la situació de pertorbació de mercat”. Van demanar també una injecció d’ajuts directes per superfície declarada a la PAC per als agricultors i explotacions, així com una bonificació o reducció en les quotes de la Seguretat Social que els permeti rebaixar costos.

Van celebrar que Europa hagi aprovat la retirada de gairebé vint milions de quilos de fruita addicionals a l’Estat, però asseguren que és una quantitat insuficient, ja que s’havia demanat la retirada de quaranta milions. També s’ha concedit una quota addicional a altres països com Itàlia i Grècia. Unió de Pagesos assegura que aquests països no retiraran totes les tones que se’ls ha assignat, per la qual cosa demanen que aquesta quota s’assigni a Espanya.

Entre altres demandes, van incloure també que es permeti atorgar períodes excepcionals de carència en el pagament de crèdits i l’impuls d’un pla d’acció nacional de la fruita dolça que inclogui un pla d’arrancada i abandó d’alguns cultius i van denunciar que la gran distribució és la que es beneficia del treball dels agricultors, ja que “la fruita es ven a un preu raonable i els pagesos no tenen beneficis”.

El coordinador nacional d’Unió de Pagesos, Joan Caball, acompanyat per membres de la Permanent Nacional del sindicat agrari, i Francesc Iglesies, en representació de la Plataforma per a la Defensa de la Fruita Dolça d’Alcarràs, va entregar les demandes a la subdelegada del Govern espanyol a Lleida, Inma Manso, que va assegurar que les traslladarà a la ministra d’Agricultura, Isabel García Tejerina, “al més aviat possible”.

La protesta d’ahir a Lleida s’havia de fer a Madrid, però la delegació del Govern no la va autoritzar. Per aquesta raó, els agricultors es van veure obligats a traslladar-la a la capital del Segrià. Joan Caball va anunciar així mateix noves mobilitzacions durant la Fira de Sant Miquel de Lleida i el Fruit Attraction, que se celebrarà a Madrid.