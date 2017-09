UP denuncia pèrdues econòmiques en el blat de moro a l'Alt Urgell pels danys dels senglars

El sindicat afirma que els agricultors de la zona s’han vist obligats a avançar la collita

Unió de Pagesos denuncia que l’increment de l’acció dels senglars als sembrats de blat de moro de l’Alt Urgell suposa importants pèrdues econòmiques per a la pagesia, que s’ha vist obligada a avançar la collita per tal de salvar al màxim la producció, tot i les pèrdues que implica emmagatzemar un gra amb el doble d’humitat i la meitat de matèria seca.



El sindicat alerta que en alguns casos els danys han afectat el 100% de la collita i que cal que s’apliquin solucions urgents.



L’Alt Urgell manté una vuitantena d’hectàrees destinades al conreu del panís. Segons dades del Departament d’Agricultura, el 2016 es van produir 652 tones, fet que suposa un valor econòmic d’uns 121.663 euros. La forta sequera d’enguany afecta la producció d’aliment dels boscos que aprofiten els senglars, que, en no trobar menjar, entren massivament als camps de blat de moro.



El sindicat valora la tasca dels caçadors però considera necessari que una vegada iniciada la temporada de caça facin un esforç suplementari per controlar la població dels senglars a la comarca, per aturar i prevenir els danys. De la mateixa manera, UP considera que cal que l’administració actuï amb celeritat i eficàcia a l’hora d’atendre les peticions de la pagesia afectada i que s'apliquin totes les mesures que permet la normativa.