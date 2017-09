La producció de porcí de Lleida acumula un benefici de 200 milions en dotze mesos

Agricultura calcula que el marge assoleix els 37 cèntims d’euro a l’agost i l’interanual se situa en 22 || La contenció dels costos permet els bons resultats del sector del porc de capa blanca

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Els productors de porcí continuen estant d’enhorabona amb un any que, tret d’un revés imprevisible, pot convertir-se en un dels que els ramaders recordaran durant molt temps. En l’últim any, el resultat o benefici mitjà per quilo produït assoleix els 22 cèntims, cosa que en el conjunt de la província de Lleida pot suposar de l’ordre de 200 milions d’euros. Així es desprèn de l’últim estudi sobre el sector elaborat per la conselleria d’Agricultura, que situa en 37 cèntims d’euro el benefici per quilo el mes d’agost. Encara que les cotitzacions han començat a baixar lleugerament en les últimes setmanes,