La campanya de comercialització de pera conference arranca amb preus a l’alça

Les primeres cotitzacions de Mercolleida la valoren entre 0,55 i 0,65 euros el quilo, deu cèntims més que l’any passat || En línia amb les expectatives a causa de la curta collita dels competidors europeus

La campanya de comercialització de pera conference ja té la primera referència oficial de preus: entre 55 i 65 cèntims d’euro per a calibres superiors a 60. Es tracta d’una cotització orientativa al tauler de Mercolleida que suposa deu cèntims més que els que es van aconseguir a l’inici de la temporada de l’any passat. L’increment cobreix, almenys en part, les expectatives creades al sector quan es van fer públiques les previsions de collites europees, amb les anunciades minves de producció en els grans competidors: Bèlgica i Holanda.El gros, per no dir pràcticament tota, de la conference que s’ha recollit